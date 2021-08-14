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Не поделивший дорогу российский таксист избил коллегу и помочился на его машину

В ЗАТО Железногорск Красноярского края таксист напал на водителя и помочился на его машину
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Видео: @ru2ch_news

В Красноярском крае таксист избил другого водителя, помочился на его автомобиль и плюнул в салон, сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

Инцидент произошел в ЗАТО (закрытое административное территориальное образование — прим. «Ленты.ру») Железногорск. На опубликованных кадрах видно, как таксисты пытаются выехать со двора. Они не поделили дорогу, из-за чего мужчина, управлявший красной машиной, напал на водителя синего автомобиля. В салоне последнего, по данным источников, в это время сидела женщина с малолетним ребенком. Сам водитель недавно перенес инсульт, поэтому не стал сопротивляться агрессии коллеги.

Недовольный мужчина сначала пинал коллегу ногами и плевался. Его пытался успокоить прохожий. Затем он отошел, но вернулся к автомобилю для того, чтобы помочиться на него.

В июле в Москве водитель такси выбросил пассажирку из автомобиля и избил ее. Садясь в автомобиль, москвичка закрывала зонтик и не услышала, что ей сказал водитель. Она объяснила это, а также попросила не разговаривать с ней так грубо. Таксист, в свою очередь, начал оскорблять женщину и потребовал покинуть машину. Пассажирка отказалась выходить, так как уже оплатила поездку. Конфликт закончился дракой.

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