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Таксист выбросил москвичку из машины и избил ее

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве водитель такси выбросил пассажирку из автомобиля и избил ее. По словам пострадавшей, она не расслышала, как с ней поздоровался мужчина, после чего он начал грубить ей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Садясь в автомобиль, москвичка закрывала зонтик и не услышала, что ей сказал водитель. Она объяснила это, а также попросила не разговаривать с ней так грубо. Таксист, в свою очередь, начал оскорблять женщину и потребовал покинуть машину. Пассажирка отказалась выходить, так как уже оплатила поездку.

Она стала звонить в поддержку, где ей пообещали разобраться и прислать другой автомобиль В этот момент мужчина ушел за чаем, а когда вернулся, сказал, что будет возить москвичку по городу, и поехал в неизвестном направлении.

По утверждению пассажирки, таксист катал ее по столице 40 минут. Он остановил машину на Нагатинском бульваре, потом якобы вышвырнул ее сумку из автомобиля, стукнул по правой ноге женщины дверью, нанес удары по голове, ребрам, скрутил ей руки и кинул на землю.

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.

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