В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери

В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника. Как сообщает РЕН ТВ, нападавшим оказался 28-летний гражданин Киргизии.

По словам женщины, которая обратилась в полицию с заявлением, инцидент произошел вечером 6 января. Водитель автомобиля с логотипом «Яндекс.Такси» несколько раз ударил школьника в живот и один раз в лицо. О причинах конфликта не сообщается. Таксист задержан.

Ранее сообщалось, что в Казани таксист изнасиловал пассажирку с ВИЧ. Она уснула, и водитель увез ее в пригородный поселок Отары, где стал приставать к ней. Пассажирка предупредила таксиста о том, что у нее ВИЧ, но это не остановило насильника. Мужчина задержан, вскоре ему изберут меру пресечения.

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