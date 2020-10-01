Российская пенсионерка отказалась платить таксисту и с криками избила его сумкой

Жительница Барнаула обрушилась с матом на водителя такси и с криками избила его сумкой за отказ везти ее. Снятое очевидцами видео опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

В начале ролика мужчина просит заплатить за поездку. «260 [рублей], рассчитайтесь», — говорит он.

«Щас, *****», — отвечает пожилая женщина. После этого таксист садится в машину, чтобы развернуться и уехать. Пенсионерка подходит к окну авто и продолжает возмущаться. Когда автомобиль трогается с места, россиянка теряет равновесие и от этого приходит в еще большее возбуждение. Она догоняет такси и начинает бить водителя сумкой через открытое окно и нецензурно ругаться. В итоге таксист с трудом уезжает.

В публикации сказано, что, предположительно, женщина была пьяна. Перед началом конфликта она долго сидела в машине, примерно полчаса автомобилист уговаривал ее выйти. «Она призывала своего знакомого вообще убить таксиста, так как он был другой национальности», — сказано в посте.