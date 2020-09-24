Задержана ударившая и обматерившая сына в такси россиянка

В Курске задержали 32-летнюю россиянку, которая ударила и обматерила 11-летнего сына в такси. Сейчас в ее отношении избирают меру пресечения, сообщил «Ленте.ру» старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) России по Курской области Олег Новиков.

Отмечается, что с 2016 года женщина избивала ребенка по незначительным поводам, систематически наносила ему побои. Теперь против россиянки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»). В рамках расследования будет дана также правовая оценка действиям органов опеки и профилактики, а также сотрудникам школы, где учился мальчик.

Ранее в сети появилась видеозапись, сделанная таксистом. На кадрах курянка кричала матом на одного из своих детей по телефону, а затем обругала и другого сына, который медленно шел к машине. В салоне машины женщина ударила сына и заявила, что терпеть его не может и ждет, когда он вырастет и съедет.