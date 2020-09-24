На ударившую и обматерившую ребенка в такси россиянку завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Курска, которая на камеру ударила и обматерила сына во время поездки в такси. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Олег Новиков.

По версии следствия, с 2016 года женщина систематически била ребенка по малозначительным поводам, в том числе 22 сентября 2020 года, когда было снято видео. Сейчас мальчику 11 лет.



Дело заведено по части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»).

Ранее в сети появилась видеозапись, сделанная таксистом. На кадрах россиянка кричала матом на одного ребенка по телефону, а потом обругала другого сына, который медленно шел к машине. В салоне такси мать ударила его и сообщила, что терпеть его не может и ждет, когда он вырастет и съедет. По словам знакомых женщины, она злоупотребляет алкоголем и на фоне спиртного становится агрессивной.

В органах опеки захотели лишить курянку родительских прав. После инцидента в такси младшего сына забрал отец, старшего передали бабушке.