Знакомые рассказали о причине агрессии ударившей ребенка в такси россиянки

Жительница Курска Екатерина, которая ударила своего ребенка в такси с криками «нытика-ублюдка родила», становится агрессивной после употребления алкоголя. Об этом телеканалу «360» рассказали ее знакомые.

Соседка женщины Галина Мазурина сообщила журналистам, что почти каждый месяц россиянка уходит в запой, превращается в агрессивную и безразличную ко всему, кроме «куда-нибудь бежать, гулять с пьяницами-наркоманами». «Становится невменяемой, будто все внутри у нее полыхает. Она и прибить может, не осознает, что делает», — сказала Мазурина, отметив, что в трезвом виде горожанка не буянит, ведет себя разумно, трудолюбивая.

Отец младшего сына Екатерины заявил, что ожидал от нее такого поведения. Мать женщины попросила «не лезть в душу», отметив, что раньше «сколько раз говорили», но тогда никто не интересовался проблемами семьи. Местные жительницы с детской площадки отказались общаться с прессой. «Если бы мы были без детей, не боялись за свою жизнь и жизнь своих детей, мы бы поговорили», — указала одна из них.

Ранее водитель такси снял на видео, как женщина общается с детьми. Сначала она накричала матом на одного из детей по телефону, потом ударила сына, который заставил ее ждать в машине. Во время поездки женщина рассвирепела, когда узнала, что мальчик забыл дома нужный документ. «Я тебя сейчас буду бить, я тебе отвечаю. Я просто тебя сейчас забью в этой машине», — закричала она.

Полиция начала проверку. В органах опеки захотели лишить мать родительских прав. После инцидента младшего сына забрал отец. Старшего ребенка передали бабушке.