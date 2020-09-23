Россиянка поколотила ребенка в такси с криками «нытика-ублюдка родила»

Жительница Курска поколотила своего ребенка в такси с криками «нытика-ублюдка родила». Причиной для агрессии стала медлительность мальчика. Снятое водителем видео из салона такси опубликовано в сообществе «Курский бомондъ» во «ВКонтакте».

На кадрах женщина разговаривает с дочерью матом по телефону и спрашивает, отнесла ли она документы в школу. В этот момент к машине подходит ребенок, и она матом истерично велит ему быстрее садиться. Когда мальчик садится рядом с ней, она бьет его кулаком по плечу. Тот начинает плакать со словами: «Больно». В ответ мать жалуется, что родила «нытика-ублюдка»: «Когда ты, **** *****, вырастешь и съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу вообще».

Мать продолжила злиться на ребенка, когда обнаружила, что он взял не все нужные документы и им придется возвращаться. «Я тебя сейчас буду бить, я тебе отвечаю. Я просто тебя сейчас забью в этой машине, я тебе отвечаю», — закричала россиянка.

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту публикации видео, сообщил «Ленте.ру» старший помощник руководителя Следственного управления СК по Курской области Олег Новиков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказал он.