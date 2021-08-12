На российскую журналистку «напала» змея в такси

Журналистка из Екатеринбурга Юлия Сычева рассказала, как на нее напала змея в автомобиле

Российская журналистка информационного агентства УРА.РУ Юлия Сычева подверглась «нападению» змеи во время поездки в такси в Екатеринбурге. Об этом пострадавшая сообщила на сайте издания.

Сычева написала, что инцидент произошел, когда она возвращалась домой с работы.

«Водитель по дороге пытался меня разговорить, шутил, расспрашивал, где я работаю, откуда так поздно еду. На очень темном участке пути он внезапно сообщил мне, что у меня за спиной что-то не так. Я обернулась и увидела огромную оранжевую змею, вылезающую прямо из багажника машины в салон, по спинке моего сиденья, прямо на меня», — заявила журналистка.

Мужчина остановил автомобиль и помог Сычевой убрать змею с заднего сиденья. Позже он подошел к багажнику и открыл его: оттуда вылез другой молодой человек, который пересел в машину.

«Водитель заявил мне, что они блогеры и просто снимают реакции людей на змею. И удивились, как я хорошо держалась и совсем не испугалась», — сказала журналистка.

После инцидента Сычева подала жалобу в «Яндекс.Такси» и написала заявление в полицию. Она описала свое состояние как шоковое. В сервисе такси ей пообещали навсегда отстранить водителя-пранкера от поездок. Кроме того, сотрудники службы пообещали поддержать журналистку в разбирательствах с правоохранительными органами.