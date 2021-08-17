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В дагестанское село стянули ОМОН из-за драки имама с местным жителем

Власти дагестанского села Агвали привлекли ОМОН из-за конфликта имама с местными жителями
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Мечеть в Агвали
Мечеть в Агвали
Фото: Lenta.ru

В село Агвали Цумадинского района Дагестана, где произошла драка между имамом местной мечети Рамазаном Исаевым и сельчанином, стянули силы ОМОН. Об этом сообщается в Telegram-канале местного жителя Расула Асада «Спросите у Расула».

Такое решение было принято во избежание развития конфликта. Отмечается, что силовики не пускают в село сторонников муфтията, съезжающихся с соседних районов, так как опасаются провокаций.

Как сообщалось ранее, имам Исаев подрался с местным жителем из-за комментария под одним из его роликов в соцсетях. Сельчанин заявил, что имам «пришел в район принудительным путем, убрав истинного имама, которого выбрал джамаат». Кроме того, в комментарии утверждалось, что Исаев, используя «третьи лица», запугивал людей.

Заместитель главы района Халилула Магомедов отметил, что джамаат села в большинстве своем не поддерживает имама. Мечеть в настоящий момент остается закрытой. Религиозные авторитеты района пытаются разрешить конфликт, и вечером будет объявлено, кто станет имамом.

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Предыстория: Дагестанский имам подрался с сельчанином из-за комментария в соцсетях
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