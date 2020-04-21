В Крыму чеченцы потребовали бесплатно починить машину и избили механика и имама

Двое уроженцев Грозного (Чечня) избили автомеханика и имама мечети в Симферополе (Крым), пытаясь добиться бесплатного обслуживания в автомастерской. Об этом сообщает издание «Подъем».

Один из пострадавших рассказал, что чеченец Адам Исаев несколько дней просил провести техобслуживание его машины бесплатно, ссылаясь на потерю заработка из-за ситуации с коронавирусом. По данным издания, в последний раз Исаев приехал в мастерскую со своим братом и избил механика.

В этот момент в мастерской находился имам местной мечети. Он попытался разрешить конфликт, но также оказался избит Исаевым и его братом.

Вскоре нападавшие уехали с места инцидента, оставив там барсетку со своими документами. В результате имам написал заявление на Исаева и его брата в правоохранительные органы.

Ранее в апреле сообщалось, что в Москве мужчина избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке в очереди за медицинскими масками. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, у него разбито лицо. Подозреваемый задержан.

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