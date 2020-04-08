Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками

Видео: t.me/bazabazon

В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками. Запись инцидента в среду, 8 апреля, публикует издание Baza.

По предварительным данным, на Назарова напали из-за мелкого конфликта за место в очереди. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, у него разбито лицо. Подозреваемый уже задержан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru