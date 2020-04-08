Названы подробности избиения пожилого историка в очереди за медицинскими масками

Автандил Хундиашвили, подозреваемый в нападении на российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, рассказал подробности произошедшего. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает издание Baza.

По словам 65-летнего Хундиашвили, Назаров первым начал оскорблять его в аптеке, поскольку Автандил якобы занял место историка в очереди за медицинскими масками. В какой-то момент оппонент якобы задел его мать — и Хундиашвили ответил ему тем же. Между ними завязалась перепалка, переросшая в потасовку, в ходе которой историк упал.

Как объяснил Хундиашвили, после этого он просто ушел из аптеки, поскольку его оппонент не потерял сознание. Автандил заявил, что даже собирался пойти в полицию и рассказать о произошедшем, но испугался заразиться коронавирусом.

Об избиении Назарова сообщалось ранее 8 апреля. По предварительным данным, историк получил черепно-мозговую травму, у него разбито лицо.

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