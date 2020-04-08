Российский историк рассказал о нокауте в очереди за медицинскими масками

Российский историк, 82-летний Владислав Назаров, рассказал о том, как был избит в московской аптеке, где он стоял в очереди за медицинскими масками. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам потерпевшего, причиной конфликта послужило замечание в адрес человека, который попытался влезть без очереди. Как объяснил Назаров, он занял очередь за женщиной, стоявшей у аптечного окна, и отошел посмотреть, не работают ли другие окна.

«Окна были закрыты. Я вернулся, женщина как раз отоварилась и пошла на выход. В этот момент вошел человек кавказской национальности и ринулся к окну. Я сказал ему, что сейчас моя очередь», — рассказал Назаров. По его словам, женщина, за которой он занимал очередь, также сообщила вошедшему, что историк стоял за ней, и поначалу ничто не предвещало конфликта.

«Я подошел к окошку, ощутил удар по ноге — и потом, видимо, был сильный [удар] в челюсть. После него я уже ничего помнил. Это был нокаут. Когда я очнулся и стал осознавать себя, рядом со мной был фельдшер скорой помощи и два полицейских», — объяснил потерпевший.

После обследования Назаров, по его словам, хотел отправиться домой, поскольку его ждало очень много работы. Но доктор настоял на госпитализации, рассказав, что на снимке видны серьезные последствия после удара. «Я провел там [в больнице] два дня, а затем еще некоторое время в реабилитационном отделении. Сейчас выписался и еду домой. Дела не ждут», — заключил он.

Следственный комитет России (СКР) по городу Москве возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что полиция задержала 65-летнего Автандила Хундиашвили, который ударил Назарова. Он рассказал, что Назаров первым начал оскорблять его в аптеке, поскольку Хундиашвили якобы занял место историка в очереди за медицинскими масками. В какой-то момент оппонент якобы задел его мать — и Хундиашвили ответил ему тем же. Между ними завязалась перепалка, переросшая в потасовку, в ходе которой историк упал.

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