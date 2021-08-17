Дагестанский имам подрался с сельчанином из-за комментария в соцсетях

В селе Агвали Цумадинского района Дагестана произошла драка между одним из местных жителей и имамом мечети Рамазаном Исаевым. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Исаева, конфликт завязался из-за комментария под одним из его роликов в соцсетях. Местный житель заявил, что имам «пришел в район принудительным путем, убрав истинного имама, которого выбрал джамаат». Кроме того, в комментарии утверждалось, что Исаев, используя «третьи лица», запугивал людей.

«Я ему [местному жителю] показал скриншот с комментарием и сказал: "Докажи мне это по шариату". А по шариату нужно привести того человека, с кем я связан. Он не мог это доказать и всячески уходил от темы. Я говорю: "Ты перед всеми сделал меня человеком, который связан с третьими лицами, хотя я чист от этого". Я его толкнул и начался конфликт», — рассказал имам и добавил, что его оппоненты хотят «забрать мечеть».

Заместитель главы района Халилула Магомедов в беседе с изданием отметил, что джамаат села в большинстве своем не поддерживает имама. «Есть конечно, единицы, которые его поддерживают, но в основном люди настроены против него, потому что он ведет себя неадекватно», — рассказал он.

Магомедов также сообщил, что мечеть в настоящий момент остается закрытой. Религиозные авторитеты района пытаются разрешить конфликт, и вечером будет объявлено, кто станет имамом.