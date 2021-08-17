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Раскрыты детали драки жителя Дагестана с имамом из-за комментария в соцсетях

Житель села Агвали рассказал, что имам мечети сам спровоцировал конфликт с сельчанами
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Фото: Администрация АСП «село Агвали»

Имам мечети в селе Агвали Цумадинского района Дагестана Рамазан Исаев, подравшийся из-за комментария в соцсетях, сам спровоцировал конфликт с местными жителями. Об этом «Кавказскому узлу» рассказал сельчанин Абдурахим Маштихи.

По словам собеседника издания, имам вызвал на диспут преподавателя Хасавюртовского исламского университета, который написал в социальных сетях, что Исаев «пришел в район принудительным путем, убрав истинного имама, которого выбрал джамаат».

«Меня, как члена Совета мечети, тоже пригласили на эту встречу, чтобы я снимал ее на телефон. Мы собрались в медресе в девять вечера. С нашей стороны было человек шесть, с их — 11-12. Мы сели решать вопросы», — раскрыл детали конфликта Маштихи. Он отметил, что сначала стороны обсуждали процедуру избрания имама, затем начался конфликт «с размахиванием рук».

Участник драки рассказал, что снимал происходящее на видео, однако вскоре у него выхватили из рук телефон и начали душить. «Я потерял сознание. Пришел в себя только через какое-то время», — добавил он.

Ранее заместитель главы района Халилула Магомедов отметил, что джамаат села в большинстве своем не поддерживает имама. Мечеть в настоящий момент остается закрытой. Религиозные авторитеты района пытаются разрешить конфликт, и вечером будет объявлено, кто станет имамом.

Власти приняли решение стянуть в село силы ОМОН, чтобы избежать развития конфликта. Силовики не пускают в село сторонников муфтията, съезжающихся с соседних районов, так как опасаются провокаций.

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Предыстория: В дагестанское село стянули ОМОН из-за драки имама с местным жителем
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