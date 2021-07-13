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Около сотни мигрантов в Москве устроили массовую драку и попали на видео

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В Москве около 150 мигрантов устроили массовую драку в районе Кузьминки
РЕН ТВ

В Москве около сотни мигрантов устроили массовую драку в районе Кузьминки и попали на видео, пишет РЕН ТВ.

В драке принимали участие примерно 150 человек на Зеленодольской улице. Как сообщили очевидцы происшествия, в процессе конфликта были повреждены несколько припаркованных машин.

По данным «Интерфакса», потасовку устроили мигранты из Узбекистана и Киргизии. При этом в социальный сетях пишут, что участниками конфликта стали приезжие из Киргизии и Таджикистана.

Драка началась еще в 19:00, после чего к каждой из сторон конфликта прибыло подкрепление. Несколько человек получили травмы, в результате из увезли на скорой.

Полицейские задержали ряд участников конфликта, их доставили в отделение.

5 июня Telegram-канал «LIFE SHOT» опубликовал видео драки со стрельбой в Москве. Сообщалось, что потасовку устроили десятки футбольных фанатов. Правоохранители прибыли на место после поступивших сообщений и начали задержания. В отделение полиции были доставлены 19 человек.

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