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Собянин назвал число депортированных мигрантов из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин: из Москвы депортировали около 200 мигрантов
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из столицы депортировали около 200 мигрантов из стран СНГ за нарушение правопорядка, еще 17,5 тысячи запрещен въезд в Россию. Такое число назвал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник заявил, что в последнее время участились массовые драки среди мигрантов, поэтому было принято такое решение.

«Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. (...) Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну», — написал Собянин.

Также мэр добавил, что такие решения могу показаться чрезмерными, однако подобные санкции будут применяться и в будущем. Он призвал в гостях вести себя «подобающим образом».

Ранее в Москве произошло несколько массовых драк с участием мигрантов. В ночь на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более 100 мигрантов устроили драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые. Конфликт произошел из-за спора о девушках.

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