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Массовая драка возле ночного клуба в российском городе попала на видео

Массовая драка произошла в Тюмени около ночного клуба и попала на видео
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В Тюмени возле ночного клуба «MeKing» произошла массовая драка. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в группе «Tyumen Times, Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Потасовка произошла в выходные, в ночь с 4 на 5 сентября.

«Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой», — написали авторы видео.

По данным регионального управления МВД, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, а также устанавливают личности участников драки, передает Ura.ru.

Ранее в Твери порядка 60 футбольных фанатов стали участниками массовой драки. Конфликт произошел в российском городе, куда фанаты приехали поддержать дублирующий состав «Зенита» в матче против местного ФК Тверь. Болельщики «Спартака» заранее прибыли в город, чтобы организованно напасть на тех, кто поддерживает «сине-бело-голубых».

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