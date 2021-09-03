Российский солдат подрался с военными полицейскими и попал на видео

Очевидцы опубликовали видео драки контрактника из Алтая с военными полицейскими

В Южно-Сахалинске солдат контрактной службы, прибывший из Республики Алтай, устроил драку с военными полицейскими. Потасовка попала на видео, снятое очевидцами. Его публикует паблик «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

На кадрах видны военные полицейские и солдат. Он начинает наносить удары силовикам руками и ногами с использованием приемов военного боя.

Инцидент произошел утром в среду, 1 сентября, когда двое военных полицейских остановили на одном из перекрестков военнослужащего за «нарушение ношения военной формы одежды», уточняет издание «Новости Горного Алтая».

Военнослужащий 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го Армейского корпуса выразил несогласие с замечанием, которое ему сделали полицейские. Конфликт перерос в потасовку, потерпевшие — сержант и ефрейтор получили ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Временно исполняющий обязанности командира 68-го Армейского корпуса генерал-майор Валерий Шкильнюк инициировал служебное разбирательство по обстоятельствам ЧП.

Родственники контрактника заявили, что полицейские сами спровоцировали военнослужащего, оскорбляли и «выводили его из себя издевками и тычками», поэтому он дал им отпор.