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Россиянка выстрелила в знакомую на детской площадке и попала на видео

Жительница Новокузнецка выстрелила в знакомую в ходе конфликта на детской площадке
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Пьяная жительница Новокузнецка выстрелила в свою знакомую из пневматического пистолета. Инцидент произошел на детской площадке и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что между россиянками завязалась ссора из-за детей. Конфликт дошел до такой степени, что одна из участниц открыла стрельбу. На кадрах видно, что в это время на улице было много людей, в том числе дети. По словам полицейских, никто не пострадал, но одна из девушек поделилась кадрами, на которых видны ее ранения.

Женщина, выстрелившая в знакомую, снова пришла туда через час и угрожала местным. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее житель Санкт-Петербурга помог сыну избить ребенка на детской площадке и сломал ему руку. На видео заметно, как двое детей устроили драку на детской площадке. Отец одного из участников ссоры подошел к оппоненту сына и со всей силы кинул его об землю. В результате 11-летний Даниил уехал в больницу с переломом правого предплечья со смещением.

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