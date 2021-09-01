В Федерации мигрантов России раскрыли причины драк приезжих в Москве

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскрыл причины драк приезжих в Москве. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его словам, конфликты между мигрантами возникают из-за очень сильной психологической напряженности. Помимо тяжелых условий работы, влияет также жаркая погода и трудности с поездкой на родину.

«У нас до сих пор закрыты границы, человек не может уехать. Билет, который стоит 9 тысяч, стоит сейчас от 40 до 70 тысяч в одну сторону. Просто слетать домой, повидать родных — не по силам», — отметил Коженов.

30 августа стало известно, что мигранты устроили очередную драку на юго-востоке Москвы. Инцидент в районе Некрасовка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за нарушение правопорядка из столицы депортировали около 200 мигрантов, а еще 17,5 тысячи — запретили въезд в Россию.