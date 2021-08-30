Россия
 
Последние новости
США заявили о гражданских жертвах ракетного удара в Кабуле
Умер один из основателей группы Iron Butterfly Рон Буши
Талибы опубликовали фото своего лидера впервые после захвата Афганистана
Пользователей старых компьютеров лишат обновлений Windows 11
Главный тренер ПСЖ оценил дебют Месси
Российский главврач сделал работавшую учителем жену заведующей отделением
Собянин отменил повышенный тариф в общественном транспорте Новой Москвы 
В США рассказали о планах Зеленского в Вашингтоне
Мать поступившей в МГУ девятилетней россиянки раскрыла стоимость обучения
Новости партнеров
Прослушать новость

Мигранты устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы после очередной массовой драки задержали десять человек
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Десять человек задержали после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел недалеко от строительной площадки на улице Маресьева в районе Некрасовка.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что «между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку». Прибывшие на место полицейские задержали всех участников конфликта.

Уточняется, что к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» привлечены десять человек. Им выписали штрафы в размере от 500 до 1000 рублей.

Ранее 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столицы депортировали около 200 мигрантов за нарушение правопорядка, а еще 17,5 тысячи запретили въезд в Россию. Он подчеркнул, что депортации связаны с массовыми драками, которые участились в столице.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяный мигрант покусал сотрудников ГИБДД при проверке документов в Москве
В России не заметили роста преступности с участием мигрантов
Драка мигрантов в центре Москвы попала на видео