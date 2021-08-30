Мигранты устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы после очередной массовой драки задержали десять человек

Десять человек задержали после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел недалеко от строительной площадки на улице Маресьева в районе Некрасовка.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что «между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку». Прибывшие на место полицейские задержали всех участников конфликта.

Уточняется, что к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» привлечены десять человек. Им выписали штрафы в размере от 500 до 1000 рублей.

Ранее 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столицы депортировали около 200 мигрантов за нарушение правопорядка, а еще 17,5 тысячи запретили въезд в Россию. Он подчеркнул, что депортации связаны с массовыми драками, которые участились в столице.