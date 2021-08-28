В России не заметили роста преступности с участием мигрантов

В Федерации мигрантов России не заметили увеличение числа совершаемых мигрантами преступлений. Показатели ежегодно сохраняют прежние значения. Так радиостанции «Говорит Москва» президент организации Вадим Коженов прокомментировал сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о депортации из столицы 200 мигрантов из стран СНГ.

По словам специалиста, в стране нет тенденции к увеличению количества преступлений со стороны приезжих. В 2019 году, например, из России депортировали 30 тысяч человек. «Сравнивая с этими 200, много это или мало, вы сможете ответить себе сами. Это цифра, которая в спокойном рабочем режиме была у нас примерно ежегодной. Рост преступности как таковой отсутствует», — отметил Коженов.

Специалист заявил, что экономический вопрос, включая борьбу за рабочие места на рынке курьеров и таксистов, нельзя считать причиной беспорядков. «Анализируя все драки, выясняется, что нет какого-то системного фактора. Бытовуха, просто бытовуха, так бывает», — пояснил президент федерации.

Ранее в центре Москвы на Бауманской улице произошла массовая драка с участием не менее 10 мигрантов. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре для установления обстоятельств произошедшего в отделения полиции доставили нескольких граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.