В российском городе ввели комендантский час из-за драк мигрантов с местными

В Нижнекамске ввели комендантский час в из-за массовых драк с участием мигрантов

В городе Нижнекамск Республики Татарстан введен комендантский час для командировочных и вахтовиков. Такие меры были приняты из-за частых массовых драк с местными жителями, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россияне жаловались, что мигранты устраивали в городе конфликты. В результате ОМОН и полиция провели проверку. Они обнаружили большое количество нарушений правил проживания в России иностранных граждан. По данным канала, нарушителей могут выдворить из страны.

Так, например, жителей одного из общежитий посадили на особый режим — здание нельзя покидать с 10 вечера до 6 утра.

Ранее свыше 30 мигрантов, устроивших массовую драку на футбольной площадке на Ереванской улице на юге Москвы, захотели выслать из России. Речь идет об инциденте, произошедшем 15 августа. Правоохранители задержали в Царицыно 34 мигрантов. На них составили протоколы за мелкое хулиганство, шестерых оштрафовали, а еще 28 человек арестовали на сроки от 10 до 15 суток.