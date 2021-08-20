Устроивших массовую драку на юге Москвы мигрантов захотели выслать из России

МВД: более 30 устроивших драку в Кузьминках мигрантов могут быть высланы из России

Более 30 мигрантов, устроивших массовую драку на футбольной площадке на Ереванской улице на юге Москвы, захотели выслать из России. Об сообщается на сайте столичного управления МВД.

Речь идет об инциденте, произошедшем 15 августа. Полицейские задержали в Царицыно 34 мигрантов. На них составили протоколы за мелкое хулиганство, шестерых оштрафовали, а еще 28 человек арестовали на сроки от 10 до 15 суток.

В сообщении МВД уточняется, что в настоящий момент решается вопрос о вынесении решения о депортации участников конфликта. Указывается, что им могут также запретить въезд в Россию.

19 августа стало известно, что из страны выслали 46 участников массовой драки в московском районе Кузьминки, всего предполагается депортировать более 80 человек.