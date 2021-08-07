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Полиция задержала трех человек после массовой драки со стрельбой в Подмосковье

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Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек после массовой драки, которая произошла в подмосковных Мытищах 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий <...> установлены и задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении данных преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье 111 и статье 213 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

6 августа в подмосковных Мытищах на улице Пограничная произошла массовая драка со стрельбой. В ней приняли участие около 40 мигрантов. В результате происшествия пострадал один человек, он был госпитализирован.

При этом в тот же день в подмосковном Одинцове произошла еще одна массовая драка мигрантов. Десятки людей устроили потасовку на территории жилого комплекса «Одинбург», некоторые из них были вооружены ножами. Известно, что участниками конфликта были уроженцы бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.

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