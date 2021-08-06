Массовую драку с участием мигрантов в Подмосковье сняли на видео

Массовая драка с участием мигрантов произошла в подмосковном Одинцове. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что десятки людей устроили драку на территории жилого комплекса «Одинбург». Некоторые из них были вооружены ножами. По информации телеканала, участниками конфликта были уроженцы бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.

На данный момент неизвестно, что стало причиной драки. Обстоятельства выясняются.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 70 мигрантов, которые устроили массовую драку возле гостиницы «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Известно, что 13 человек были доставлены в отдел полиции. По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве.