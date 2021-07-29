Массовая драка с участием 70 мигрантов произошла в Петербурге

Полиция задержала 70 мигрантов, которые устроили массовую драку около гостиницы «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на видео, которое опубликовал 78.ru.

Уточняется, что 13 человек были доставлены в отдел полиции. По предварительной информации, конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой пострадали два человека.

Известно, что пострадавшие госпитализированы с сотрясением мозга.

Ранее в Симферополе росгвардейцы попытались пресечь массовую драку между местными жителями и группой чеченцев, в результате стычка переросла в конфликт с силовиками.