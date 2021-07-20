Московские полицейские начали проверку мигрантов после драки в Кузьминках

В Москве полицейские начали массовую проверку мигрантов после драки в Кузьминках. Об этом во вторник, 20 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в рамках мероприятия «Мигрант» столичные правоохранительные органы ежедневно ставят на учет несколько мигрантов, в основном граждан Киргизии и Таджикистана. Мужчин привозят в отделы полиции, фотографируют, дактилоскопируют, помещают в базу и сверяют с участниками массовой драки в Кузьминках.

13 июля сообщалось, что более сотни мигрантов, задержанных за массовую драку в столице, выдворят из России. В отношении 103 человек, участвовавших в конфликте у метро «Кузьминки», составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране.

В ночь с 12 на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые. Причиной конфликта стал спор из-за девушек.