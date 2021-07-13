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В Госдуме отреагировали на массовую драку мигрантов в Москве фразой «вы в гостях»

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Кадр: Telegram-канал BAZA
В Госдуме прокомментировали массовую драку мигрантов в Москве

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отреагировал на массовую драку мигрантов в Москве фразой «вы в гостях». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он призвал соблюдать российские законы гостей столицы и выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в случившемся.

«Хочу напомнить участникам этого безобразия: вы – в гостях, будьте добры, соблюдайте российские законы и традиции, драки и поножовщина у нас не приняты и караются законом», — написал Толстой и добавил, что спокойствие москвичей должно быть в приоритете.

Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Речь шла о приезжих из Таджикистана и Киргизии. Конфликт начался на площади перед зданием театра. Толпа агрессивно настроенных человек кричала, громила автомобили и дралась. Позже выяснилось, что причиной массовой драки стали девушки.

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