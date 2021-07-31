Уголовное дело завели после массовой драки в московском «Ашане»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан», расположенном в торговом центре «Тройка». Об этом в субботу, 31 июля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по столице.

Дело заведено по статье «хулиганство», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до семи лет.

Как уточнили в пресс-службе, гипермаркет не пострадал и работает в штатном режиме. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

Массовая драка произошла 30 июля, после случившегося были задержаны более 30 человек. Как рассказал продавец супермаркета, участники драки со стрельбой с криками бегали по всему магазину с пистолетом, пугая покупателей и работников.

В ночь на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые. Причиной конфликта стал спор из-за девушек.