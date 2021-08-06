В Подмосковье мигранты устроили массовую драку со стрельбой

Массовая драка со стрельбой, в которой приняли участие 40 мигрантов, произошла в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Пограничной. По предварительной информации, среди устроивших потасовку есть пострадавшие. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, но там никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка», — уточнили в ведомстве.

В этот же день в подмосковном Одинцове произошла еще одна массовая драка мигрантов. Десятки людей устроили потасовку на территории жилого комплекса «Одинбург», некоторые из них были вооружены ножами. Известно, что участниками конфликта были уроженцы бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.