В Петербурге мигранты устроили массовую драку

В Санкт-Петербурге 25 мигрантов устроили драку, один человек госпитализирован

В Санкт-Петербурге как минимум 25 мигрантов подрались, некоторых из них задержала полиция. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Массовая драка с участием граждан Узбекистана и Таджикистана произошла в Красносельском районе. В результате 14 человек оштрафовали за незаконное пребывание на территории России. Один из участников получил ножевое ранение груди, его госпитализировали.

Как сообщает издание, возбуждены два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля около станции метро «Кузьминки» в Москве более 100 мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые. Конфликт произошел из-за спора о девушках. Из России выслали 46 участников массовой драки.