Пьяный мигрант покусал сотрудников ГИБДД при проверке документов в Москве

В Москве мужчина покусал сотрудников ГИБДД во время проверки документов

В московском районе Гольяново пьяный мигрант покусал сотрудников ГИБДД, когда те проверяли у него документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечают авторы канала, сотрудники полиции остановили автомобиль, водителем которого был гражданин Узбекистана в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина покусал сотрудников ГИБДД, потому что не хотел предъявлять документы. После инцидента его задержали, медицинская помощь полицейским не потребовалась.

Ранее в центре Москвы мигранты устроили массовую драку. Инцидент произошел на Бауманской улице, в драке участвовали не менее 10 человек. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, все мигранты покинули место потасовки, но драка попала на камеры видеонаблюдения.