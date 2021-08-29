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Пьяный мигрант покусал сотрудников ГИБДД при проверке документов в Москве

В Москве мужчина покусал сотрудников ГИБДД во время проверки документов
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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В московском районе Гольяново пьяный мигрант покусал сотрудников ГИБДД, когда те проверяли у него документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечают авторы канала, сотрудники полиции остановили автомобиль, водителем которого был гражданин Узбекистана в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина покусал сотрудников ГИБДД, потому что не хотел предъявлять документы. После инцидента его задержали, медицинская помощь полицейским не потребовалась.

Ранее в центре Москвы мигранты устроили массовую драку. Инцидент произошел на Бауманской улице, в драке участвовали не менее 10 человек. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, все мигранты покинули место потасовки, но драка попала на камеры видеонаблюдения.

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