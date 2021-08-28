Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки мигрантов в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал от руководства столичного главка провести проверку в связи с массовой дракой в Москве на Бауманской улице, в которой приняли участие не менее 10 мигрантов. Об этом сообщается на сайте СК.

Председатель СК подчеркнул, что это не первый подобный случай в столице за последнее время. Он поручил организовать доследственную проверку по данному инциденту и доложить о результатах.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в пятницу, 27 августа, в центре Москвы на Бауманской улице. К тому моменту, когда приехали полицейские, участники драки покинули место происшествия.

Очевидцы засняли на видео массовую драку, в которой участвовали по меньшей мере десять мигрантов. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что в потасовке участвовало 50 человек.