Драка мигрантов в центре Москвы попала на видео

Массовую драку мигрантов, произошедшую на Бауманской улице в Москве, сняли на видео

Очевидцы в Москве засняли на видео массовую драку, в которой участвовали по меньшей мере десять мигрантов. Видео с места происшествия публикует Baza в своем Telegram-канале.

На кадры попали люди, между которыми произошел конфликт. Мигранты выясняют отношения, они толкают друг друга, бьют по лицу и животу кулаками, а некоторые пытаются разнять дерущихся участников. Прохожие изумленно смотрят на происходящее, часть торопиться уйти подальше от места инцидента, другие останавливаются неподалеку от конфликтующих или бегут к ним на помощь.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в пятницу, 27 августа, в центре Москвы на Бауманской улице. К тому моменту, когда приехали полицейские, участники драки покинули место происшествия.

В отделение полиции правоохранители забрали 12 граждан Киргизии, одного — Узбекистана и еще одного — Таджикистана.

28 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из столицы за нарушение правопорядка, более 17 тысячам запрещен въезд в Россию. Такие решения связаны с массовыми драками, которые участились в Москве, подчеркнул градоначальник.