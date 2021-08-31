Участников массовой драки в Подмосковье депортировали из России

Из России депортированы 37 иностранных граждан, которые стали участниками массовой драки в подмосковных Мытищах. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова.

Драка в Мытищах произошла 5 августа на Пограничной улице. По данным МВД, всего в полицию было доставлено 66 иностранных граждан. В отношении 49 человек суд вынес решение о штрафе в размере 5 тысяч рублей и помещении их в центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением.

Петрова уточнила, что 37 человек покинули Россию в рамках первого этапа выдворения.

По итогам драки было составлено 134 протокола, из них 54 по статье 18.8 КоАП, выразившееся в нарушении правил миграционного учета, 65 — по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), еще 15 — по статье 20.20 КоАП («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»).

Кроме того. выясняя обстоятельства драки на Пограничной улице, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») в отношении 54-летней уроженки Чувашии. В МВД выяснили, что она была владелицей хостела, где проживали иностранцы, и организовала их нелегальное нахождение в России. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.