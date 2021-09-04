В российском городе произошла массовая драка 60 футбольных фанатов

В Твери произошла массовая драка с 60 футбольными фанатами «Спартака» и «Зенита»

В городе Твери около 60 футбольных фанатов стали участниками массовой драки. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита", в результате чего пострадали не менее семи человек», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах. По его словам, в полицию никто из пострадавших не обращался.

Конфликт произошел в Твери, куда фанаты приехали поддержать дублирующий состав «Зенита» в матче против местного ФК Тверь. Болельщики «Спартака» заранее прибыли в город, чтобы организованно напасть на тех, кто поддерживает «сине-бело-голубых», заявил источник.

В пресс-службе российского региона УМВД сообщили, что полиция выясняет обстоятельства потасовки.

27 августа на Бауманской улице Москвы мигранты устроили массовую драку. В ней приняли участие не менее десяти выходцев из стран Средней Азии, очевидцы рассказали о полусотне дерущихся. К моменту приезда полицейских участники конфликта покинули место происшествия.