Россия
 
Последние новости
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина в отборе к ЧМ
Юрий Шатунов рассказал о «проверке боем» от Аллы Пугачевой
На Украине назвали условие прекращения конфликта в Донбассе
Смолов оценил свое возвращение в сборную России
Роскосмос допустил визит Илона Маска на космодром Восточный
Лукашенко посчитал «убожеством» игру футболистов Белоруссии
Соловьев раскритиковал сборную России
Дуров призвал отказаться от «липкой грязи» Netflix и TikTok
Снятая с рейса Москва — Анталья дебоширка раскрыла подробности конфликта
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе произошла массовая драка 60 футбольных фанатов

В Твери произошла массовая драка с 60 футбольными фанатами «Спартака» и «Зенита»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В городе Твери около 60 футбольных фанатов стали участниками массовой драки. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита", в результате чего пострадали не менее семи человек», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах. По его словам, в полицию никто из пострадавших не обращался.

Конфликт произошел в Твери, куда фанаты приехали поддержать дублирующий состав «Зенита» в матче против местного ФК Тверь. Болельщики «Спартака» заранее прибыли в город, чтобы организованно напасть на тех, кто поддерживает «сине-бело-голубых», заявил источник.

В пресс-службе российского региона УМВД сообщили, что полиция выясняет обстоятельства потасовки.

27 августа на Бауманской улице Москвы мигранты устроили массовую драку. В ней приняли участие не менее десяти выходцев из стран Средней Азии, очевидцы рассказали о полусотне дерущихся. К моменту приезда полицейских участники конфликта покинули место происшествия.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Участников массовой драки в Подмосковье депортировали из России
Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки мигрантов в Москве
В центре Москвы мигранты устроили массовую драку