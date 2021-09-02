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В Госдуме предложили выдворять мигрантов из России за 24 часа

Вице-спикер Госдумы Толстой предложил выдворять мигрантов из России в течение 24 часов
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что к нарушившим российское законодательство мигрантам должны применяться жесткие меры. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает ТАСС.

Он предложил в таких случаях проводить немедленную дактилоскопию, устанавливать личность и
выдворять из России мигрантов-нарушителей в течение суток, то есть 24 часа.

Толстой подчеркнул, что важно организовать порядок идентификации иностранного гражданина таким образом, чтобы он потом не смог вернуться в страну, «поменяв одну букву в фамилии».

31 августа «Ленте.ру» рассказали в МВД, что из России депортированы 37 иностранных граждан, которые стали участниками массовой драки в подмосковных Мытищах.

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