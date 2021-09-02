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В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки в пять раз

Депутат Госдумы Выборный призвал увеличить штраф за драку до пяти тысяч рублей
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Анатолий Выборный
Анатолий Выборный
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить размер административного наказания за мелкое хулиганство, поскольку в России участились массовые драки с участием мигрантов, сообщают «Известия».

Депутат рассказал, что в Госдуме готовят поправки в закон, которые ужесточат наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 КоАП России («мелкое хулиганство»). По мнению Выборного, нынешние штрафы в размере от 500 до тысячи рублей не являются сдерживающим фактором и не останавливают от участия в драке.

Парламентарий считает, что если увеличить штрафы за драку в пять раз, до пяти тысяч рублей, то наказание станет эффективным. Такая сумма для иностранных граждан является крупной. Однако эксперты полагают, что денежное наказание не позволит решить проблему.

«Многократное нарушение влечет за собой выдворение или уголовную ответственность. А вот за однократное назначают маленький штраф. Нужно, чтобы гости нашего государства понимали неотвратимость [серьезного] наказания, иначе правовой нигилизм будет расти», — подчеркнул Выборный.

Политик добавил, что инициатива коснется, не только иностранцев, но и россиян, совершивших хулиганские действия. По его словам, депутаты вместе с экспертами рассматривают возможные способы минимизировать подобные эпизоды, а также собирают правоприменительную практику.

Ранее Федерация мигрантов России заявила, что не заметила увеличения числа совершаемых мигрантами преступлений. По мнению президента организации Вадима Коженова, показатели ежегодно сохраняют прежние значения.

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