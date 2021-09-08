Собянин назвал условие для перехода столичных школ на дистанционку

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для перехода столичных школ на дистанционное обучение. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

По его словам, такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае. Он подчеркнул, что власти Москвы сделают все для того, чтобы дети ходили в школу и нормально занимались. В учебных заведениях будут действовать санитарные ограничения, отметил мэр.

Глава столицы также рассказал, что в случае заболеваемости на дистанционку будут переводиться отдельные классы, но в целом школы будут продолжать работать. «Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры», — резюмировал мэр.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен. По словам министра, такой формат обучения может привести к «существенному ухудшению качества образования». Фальков добавил, что система образования в России в целом справилась с вызовами пандемии коронавируса.