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Проспавший 1 сентября российский учитель остался на работе

Губернатор Свердловской области: проспавший 1 сентября учитель продолжит свою работу
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Александр Алексеев
Александр Алексеев
Фото: @evgenykuyvashev

В Свердловской области проспавший 1 сентября классный руководитель продолжит свою работу. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Однако губернатор отметил, что учителя сняли с классного руководства.

«Это его первый рабочий год, да еще и с классным руководством. Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет», — написал Куйвашев.

Он добавил, что школы России в течение года находились на дистанционном обучении и только сейчас начали возвращаться к обычному расписанию. Из-за этого перестраиваться тяжело не только ученикам и родителям, но и педагогам.

«Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали. Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал», — сказал губернатор, отметив, что для учителя это останется ценным опытом.

Ранее стало известно, что в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в честь Дня знаний. Региональное управление образования начало проверку в отношении руководства и сотрудников учебного учреждения.

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