Россия
 
Последние новости
Украина собрала рекордный урожай зерна за всю историю
«Талибан» бросил танки на фронт в Панджшере
Мужчина утопил свой автомобиль на пляже популярного курорта и был арестован
Потепление в Арктике оказалось причиной суровых зим в Северном полушарии
В России придумали способ борьбы с фейками
Россияне бросились скупать жилье в Дубае
Четыре организации добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов
Токаев назвал отличия между афганскими и постсоветскими узбеками
Сбивший китайскую ракету из ПЗРК российский зенитчик объяснил свой успех
Новости партнеров
Прослушать новость

Директор российской школы решила уволиться после танца живота от учительницы

Директор школы в Хабаровске решила уволиться после танца живота от учительницы 1 сентября
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Аиф Хабаровск / YouTube

Директор школы №76 в Хабаровске Татьяна Строкова решила уволиться после того, как учительница исполнила танец живота на линейке 1 сентября. Об этом сообщает DVHAB.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

По данным издания, директор уже написала заявление, однако его еще не одобрили. Как сообщили в городском управлении образования, в отношении руководства учреждения идет проверка.

«Решения будут приниматься только после окончания всех проверочных процедур с учетом мнения родительского сообщества школы», — заявили в управлении.

Ранее стало известно, что в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в честь Дня знаний. После этого региональное управление образования начало проверку в отношении руководства и сотрудников учреждения. В ведомстве извинились и добавили, что инициатива исходила от педагога.

Сама учительница объяснила, что танцевала в полностью закрытом костюме, но под солнцем создавался эффект обнаженного тела. Она добавила, что не хотела никого оскорбить. По ее словам, смысл номера заключался в том, чтобы люди не теряли свои крылья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Исполнившая танец живота перед детьми в День знаний россиянка объяснилась
Учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в российской школе
В российской школе дети остались без праздничной линейки из-за ссоры учителей