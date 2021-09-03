Директор российской школы решила уволиться после танца живота от учительницы

Директор школы в Хабаровске решила уволиться после танца живота от учительницы 1 сентября

Директор школы №76 в Хабаровске Татьяна Строкова решила уволиться после того, как учительница исполнила танец живота на линейке 1 сентября. Об этом сообщает DVHAB.

По данным издания, директор уже написала заявление, однако его еще не одобрили. Как сообщили в городском управлении образования, в отношении руководства учреждения идет проверка.

«Решения будут приниматься только после окончания всех проверочных процедур с учетом мнения родительского сообщества школы», — заявили в управлении.

Ранее стало известно, что в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в честь Дня знаний. После этого региональное управление образования начало проверку в отношении руководства и сотрудников учреждения. В ведомстве извинились и добавили, что инициатива исходила от педагога.

Сама учительница объяснила, что танцевала в полностью закрытом костюме, но под солнцем создавался эффект обнаженного тела. Она добавила, что не хотела никого оскорбить. По ее словам, смысл номера заключался в том, чтобы люди не теряли свои крылья.