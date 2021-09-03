Путин оценил поступок поправившего его в вопросе войн школьника

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задел, а только порадовал поступок школьника, который поправил главу государства в вопросе войн. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что даже не обратил на это внимания. «Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю отечества», — оценил поступок школьника президент России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ученика школы №35 города Воркуты Никанора Толстых, заметившего оговорку и поправившего Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке, не надо критиковать. «Никакая это не наглость», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Владимир Путин в ходе общения с учащимися в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной. На его оговорку обратил внимание школьник Толстых. «Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал он. Глава государства поблагодарил ученика за поправку.