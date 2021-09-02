В РДШ объяснили слова Путина о Семилетней войне

Председатель регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) в Коми Ольга Медведева объяснила слова президента России Владимира Путина о Семилетней войне. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению Медведевой, президент мог допустить оговорку неслучайно. «Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — пояснила она. Представитель РДШ подчеркнула, что этот прием оказался очень результативным. Он показал, что школьники знают историю России и готовы вступать в дискуссии с учителем.

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«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично!» — добавила она.

Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной. На его оговорку обратил внимание школьник Толстых. «Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал он. Путин поблагодарил ученика за поправку.

Северная война шла с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией государств Северной Европы, основную роль в которой играла Россия. Боевые действия велись за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье. Итогом стало поражение Швеции, навсегда утратившей статус великой державы.

Семилетняя война — один из самых масштабных конфликтов XVIII века, длившийся с 1756 по 1763 год. Боевые действия велись как в Европе, так и за океаном. В них приняли участие все европейские великие державы того времени, в том числе и Россия, а также большинство средних и мелких государств Старого Света и некоторые индейские племена.