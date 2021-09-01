Учительница поправившего Путина школьника оценила его поступок

Учительница школы №35 Воркуты Елена Грозных оценила поступок ученика Никанора Толстых, который поправил оговорившегося в историческом вопросе президента России Владимира Путина. Слова преподавательницы приводит «Газета.Ru»

По мнению Грозных, мальчик — молодец, так как не смог скрыть что-то неправильное. «В принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет», — отметила она.

Учительница также рассказала, что в будущем школьник может стать преподавателем истории. «Он выбрал несколько направлений. Возможно, это будет что-то связанное с коммуникациями. Еще он высказывал мнение, что может пойти работать учителем истории в школу. Он очень много занимается самостоятельно с учителем истории», — заключила Грозных.

Ранее Путин во время общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной. На его оговорку обратил внимание школьник Толстых. «Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал он. Путин поблагодарил ученика за поправку.