Пашинян перепутал должность Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте республики перепутал должность президента России Владимира Путина и по ошибке назвал его президентом Франции, пишет РИА Новости.

Отмечается, что казус произошел во время речи политика о деталях договоренностей по Нагорному Карабаху, которые были заключены осенью 2020 года. «В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным...» — сказал Пашинян.

Оговорка премьера быстро разошлась в социальных сетях и вызвала ироничную реакцию пользователей.

Ранее Пашинян заявил, что союз с Россией является основой безопасности Армении. Он также рассказал, что Москва и Ереван обсуждают возможность расширения российских военных баз на территории страны и, в частности, создание плацдарма 102-й базы Вооруженных сил России в Сюникской области.