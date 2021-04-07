Пашинян оценил итоги встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы армянского кабмина, переговоры прошли результативно. Видео встречи размещено в Facebook политика.

«Могу сказать, что очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом России установлены очень открытые отношения, особенно отношения за последние месяцы своим характером стали очень непосредственными», — сказал Пашинян, добавив, что обсудил с Путиным все вопросы и детали заявленной повестки.

При этом премьер отметил, что никаких документов по итогам встречи подписано не было, однако он обсудил с российским лидером ряд договоров и их реализацию. Пашинян напомнил, что соглашения в сфере безопасности касаются совместной группировки войск России и Армении, а также единой региональной системы ПВО.

Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна прошла в Кремле 7 апреля. Согласно заявленной повестке, стороны обсудили вопросы реализации соглашений по Нагорному Карабаху, восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и российско-армянского стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что Пашинян предложил Путину рассмотреть возможность строительства в республике новой атомной электростанции (АЭС). В настоящее время в стране действует лишь одна АЭС.