Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Пашиняна 7 апреля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры 7 апреля в Москве, стороны обсудят ход имплементации соглашения по Нагорному Карабаху. Тему переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Лидеры двух стран обсудят также электоральный процесс в Армении, вопросы разблокирования транспортной инфраструктуры в Закавказье, уточнил Песков.

Ранее в пятницу стало известно, что Никол Пашинян принял решение уйти на самоизоляцию перед встречей с президентом России.

26 марта Путин и Пашинян провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация в Карабахе с момента окончания конфликта. Спустя несколько дней после разговора с российским президентом Пашинян объявил о намерении в апреле уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Он уточнил, что продолжит исполнять обязанности премьера.